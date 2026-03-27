Il maltempo continua a coinvolgere la Capitanata, con previsioni di forti raffiche di vento e rovesci intensi fino al tardo pomeriggio di sabato 28 marzo. La protezione civile regionale ha emesso una doppia allerta meteo di livello giallo che riguarda l’intera regione, inclusa la provincia interessata. Le condizioni atmosferiche sono monitorate costantemente da parte delle autorità competenti.

Il maltempo sembra non voler affatto mollare la Capitanata, o almeno fino al tardo pomeriggio di sabato 28 marzo: ne è prova la doppia allerta meteo ‘gialla’ diramata dalla protezione civile della Regione Puglia, che interesseranno tutto il territorio regionale. Per il primo evento meteorologico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Il maltempo non molla la Capitanata: previsti forti raffiche di vento e rovesci intensi

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