Il Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino, i cui servizi sono gestiti da Casa di Cura Sant’Anna e dall’azienda Evoter, è da sempre una struttura sanitaria dove si concentrano anche iniziative che esplorano spiritualità e cultura. E in un tale contesto l’arte pittorica si trasforma in uno strumento in grado di sostenere chi deve affrontare un percorso clinico e di assistenza. Fin dalla sua apertura i vari ambienti e le stanze di degenza sono stilisticamente ornate da quadri donati da autorevoli pittori nazionali, poi a questo già prezioso patrimonio artistico si aggiunge ora un’altra splendida opera che è stata realizzata dal maestro Gerardo A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Il maestro Gerardo Russo dona all'Hospice di Solofra il quadro "Anelito"

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Pain Control Center Hospice di Solofra, terzo appuntamento dell’iniziativa "Legami"L'evento si svolgerà venerdì 16 gennaio, con inizio alle ore 17 Si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026, con inizio alle ore 17.