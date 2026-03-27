Il presidente ucraino ha annunciato la firma di un accordo di cooperazione nel settore della difesa con l'Arabia Saudita, siglato tra i ministeri dei due paesi. L'intesa è stata firmata prima di un incontro con il principe ereditario saudita. Il Golfo ha richiesto assistenza a Kiev, che ha risposto con questa intesa ufficiale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la firma di un accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Kiev e l'Arabia Saudita, siglato tra i rispettivi ministeri prima di un incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman Al Saud. In un messaggio pubblicato sui social, Zelensky ha sottolineato la disponibilità dell'Ucraina a condividere tecnologie ed esperienza, in particolare nei sistemi di difesa, con l'obiettivo di rafforzare la protezione delle vite umane. Il capo dello Stato ha inoltre evidenziato come l'esperienza maturata da Kiev negli ultimi anni, tra attacchi con missili balistici e droni, rappresenti un elemento utile anche per gli altri Paesi del Golfo, oggi esposti a minacce simili per via della guerra tra Usa-Israele e l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Golfo chiede aiuto a Kiev: c'è l'accordo tra Arabia e Ucraina sulla difesa

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