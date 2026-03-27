Il futuro dei porti italiani si decide a Taranto | segui la diretta su Panoramait

Da panorama.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro dei porti italiani si decide a Taranto, dove si svolge un evento patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante la giornata, vengono presentati progetti e iniziative legate allo sviluppo delle infrastrutture portuali e alle modalità di gestione delle attività marittime. La discussione coinvolge rappresentanti delle istituzioni, operatori del settore e esperti del settore logistico. La diretta viene trasmessa su Panorama.it.

Il futuro dei porti italiani passa da Taranto: patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, confronto nazionale con il ministro Gilberto Pichetto Fratin e poi Raffaele Fitto, commissario europeo per la politica regionale, il deputato Edoardo Rixi, e Antonio Decaro, Presidente della regione Puglia. Taranto ospiterà i prossimi 27 e 28 marzo 2026, presso la Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, l’evento nazionale “Pianificazione strategica dei sistemi portuali: vulnerabilità apparenti e opportunità di sviluppo sostenibile del trasporto intermodale e di rilancio del territorio”, un momento di confronto tra istituzioni, accademia e operatori del settore sui nuovi scenari della portualità italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

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