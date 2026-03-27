Dopo il grande successo e il tutto esaurito registrato nelle repliche serali nelle precedenti città, “Demon Hunters – Il Musical delle Huntrix” arriva a Trieste con una nuova data, arricchita da una replica pomeridiana pensata appositamente per bambini e per le loro famiglie. L’appuntamento è al Teatro Bobbio il 17 maggio. Uno spettacolo che ha conquistato il pubblico grazie alla sua energia, alle musiche coinvolgenti e alle spettacolari coreografie ispirate al mondo K-pop. La replica pomeridiana offrirà la stessa qualità artistica degli spettacoli serali, portando in scena le avventure di Zoey, Rumi e Mira in uno show emozionante e adatto a tutte le età, perfetto da vivere insieme. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Il fenomeno K-pop "Demon Hunters - il musical" sbarca a Trieste

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