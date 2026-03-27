Sono in corso a Roma le riprese di La città dei vivi, il film diretto da Edoardo Gabbriellini che porta sul grande schermo una delle vicende di cronaca più drammatiche degli ultimi anni: l’omicidio di Luca Varani, il ventitreenne ucciso nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2016 da Marco Prato e Manuel Foffo, nell’appartamento di quest’ultimo. Il progetto cinematografico è liberamente ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore Premio Strega Nicola Lagioia, pubblicato da Giulio Einaudi editore. Nel cast, accanto al protagonista Emanuele Maria Di Stefano, figurano Valerio Mastandrea, Gaia Merlonghi, Simona Senzacqua e Roberta Mattei. Le riprese si protrarranno per sei settimane nella capitale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il delitto Varani diventa un film con Mastandrea: torna il caso più scioccante del 2016

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