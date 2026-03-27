Alle recenti elezioni amministrative in Francia, il movimento di sinistra radicale ha ottenuto risultati deludenti, influendo sulla candidatura del suo leader principale. Il suo partito, che puntava a una posizione di rilievo in vista delle prossime elezioni presidenziali, ha visto le proprie aspettative ridimensionate. La performance elettorale ha quindi frenato le possibilità di un’eventuale corsa al secondo turno con un altro candidato.

Le elezioni amministrative francesi hanno consegnato un risultato elettorale del tutto insoddisfacente per La France Insoumise e il leader comunista Jean-Luc Mélenchon, che già si vedeva al ballottaggio con Bardella per le presidenziali dell’anno prossimo. Una debacle. Il partito ha faticato a conquistare le grandi metropoli, dove gli elettori hanno spesso preferito la sinistra moderata o i Verdi. Le comunali sono state viste come un test cruciale. Mélenchon ha rafforzato la sua base (circa il 10% nazionale), ma l’antipatia di una parte dell’elettorato verso il suo stile radicale sembra limitare la sua capacità di espansione nei ballottaggi. Leggi anche La saldatura tra l'estrema sinistra di Melenchon e gli islamisti: così Lfi è pronta ad "allearsi col diavolo" per qualche voto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il declino di Melènchon: frena la sinistra radicale che già sognava di conquistare l’Eliseo

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