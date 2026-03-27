Il cuore e l’intestino

Il nervo vago svolge un ruolo importante nel collegamento tra cuore e intestino, influenzando molte funzioni del corpo. Per esempio, si può controllare il battito cardiaco poggiando quattro dita sul polso e contando i battiti. Questo metodo semplice permette di monitorare la frequenza cardiaca, che può variare in base a diversi stati di salute e stress.

Il ruolo del nervo vago Invito a riflettere sul battito cardiaco. Possiamo appoggiare quattro dita sul polso e contare i battiti del cuore. Se una persona ha: 60 battiti al minuto? 86.400 battiti in 24 ore. 70 battiti al minuto? 100.800 battiti in 24 ore. Se i battiti superano i 70 al minuto, il cuore compie un lavoro maggiore. Più il cuore accelera, più aumenta il suo consumo e il suo invecchiamento. Noi non siamo padroni del nostro battito cardiaco, perché il cuore è regolato dal sistema nervoso autonomo, svincolato dalla nostra volontà. IL LEGAME TRA INTESTINO E CUORE Oggi riflettiamo sul rapporto tra intestino e cuore. Al centro di questa connessione c’è il nervo vago, che: collega intestino, cuore e cervello. 🔗 Leggi su Lortica.it

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