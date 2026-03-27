Nel fine settimana si svolgono diversi eventi nella provincia, tra cui un concerto dedicato a Lucio Dalla, rappresentazioni della Passione di Cristo e visite ai borghi meno conosciuti. Le iniziative coinvolgono musica, teatro, spiritualità e sport, distribuendosi in varie località della zona. I partecipanti possono scegliere tra spettacoli, esposizioni e momenti di aggregazione in diverse località dell’area.

Al Palaforum Bellavia "La sera dei miracoli". Nella chiesa di San Nicola, a Joppolo e a Naro si respirano già le atmosfere della Pasqua. Palacongressi tra cinema e musica con rassegna jazz e "Vestire gli ignudi", ma c'è anche il K-Pop Dream Tribute Show al teatro Pirandello. Territorio da riscoprire con mezza maratona, granfondo di mountain bike e il tour "Sicilia segreta" Un fine settimana che mescola linguaggi e atmosfere diverse tenendo insieme musica, teatro, spiritualità e sport con appuntamenti diffusi tra Agrigento e la provincia. Dal concerto che rendo omaggio a Lucio Dalla al Palaforum Bellavia con “La sera dei miracoli” fino... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Il concerto per Lucio Dalla, la Passione di Cristo e il viaggio nei borghi dimenticati: cosa fare nel weekend

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Una raccolta di contenuti su Lucio Dalla

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