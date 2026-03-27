Il 7 aprile era segnato come una giornata importante per Daniela Santanchè, in occasione del suo 65° compleanno. Tuttavia, l’evento è stato coinvolto in alcune tensioni pubbliche e discussioni che hanno attirato l’attenzione dei media. Nel frattempo, Stefania Craxi ha partecipato a una serie di dichiarazioni che hanno suscitato reazioni nel panorama politico. Questi episodi hanno caratterizzato le principali notizie della giornata.

La data del 7 aprile era evidenziata bene sull’agenda: doveva essere una grande festa, per il 65esimo compleanno di Daniela Santanchè. E invece tutto è stato rovinato dalle dimissioni «auspicate» dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un numero, quel 65, che nell”immaginario evoca il diritto ad andare in pensione, anche se poi l’addio al lavoro viene spostato sempre più in là. Così pare un “collocamento a riposo”, quello subito dall’ex Pitonessa, che per ora se ne sta in Versilia nel suo buen retiro a Marina di Pietrasanta. Santanchè intanto ha incassato anche l’appoggio ruvido di Vittorio Feltri che sul Fatto Quotidiano la definisce sì una « furbacchiona », ma «detto ciò», aggiunge, «ha ragione: questa cazzata qui del referendum, che cosa c’entra con le sue dimissioni? È un assurdità, una manovra politica insensata ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il compleanno rovinato di Santanchè e il plotone d’esecuzione di Stefania Craxi: le pillole del giorno

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