Il Comitato Olimpico Internazionale ha comunicato che alcune atlete non potranno partecipare alle prossime competizioni olimpiche. La decisione si basa su un nuovo test, che determina l'esclusione automatica dei soggetti coinvolti. La modifica riguarda le regole di ammissione alle gare, senza indicare eventuali motivazioni o dettagli specifici sui criteri adottati.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato una svolta storica nella regolamentazione dello sport olimpico femminile. A partire dai Giochi di Los Angeles 2028, le atlete transgender non potranno partecipare alle competizioni femminili. La decisione si basa su un nuovo protocollo scientifico che utilizza lo screening del gene SRY come criterio determinante per l’ammissibilità. La normativa stabilisce che per tutte le discipline del programma olimpico, sia individuali che di squadra, l’accesso alla categoria femminile sarà limitato esclusivamente alle donne biologiche. Il metodo di verifica scelto dal CIO rappresenta una novità assoluta nel panorama sportivo internazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il CIO ha deciso: queste persone non potranno gareggiare nelle gare olimpiche, basta un test per essere fuori

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