il centrosinistra deve dirci ora da che parte sta e dirlo chiaro

Nel corso di un'intervista, il conduttore di Radio 24 ha chiesto a un rappresentante del centrosinistra se, in caso di elezioni, interromperebbe l'invio di aiuti all'Ucraina. La domanda è stata posta in modo diretto, senza specificare ulteriori dettagli sul contesto politico o sulle motivazioni che potrebbero influenzare una decisione del genere. La risposta dell'intervistato è attesa per chiarire le posizioni del partito.

Domanda di Simone Spetia, conduttore di Radio 24: «Se voi foste domani al governo, smettereste di inviare aiuti all’Ucraina?». Risposta di Stefano Patuanelli: «Aiuti militari, sì». Dopodiché, aggiunge: «Penso che riusciremo a trovare una quadra anche sulla politica estera con le altre forze della coalizione». Questo il passaggio più significativo dell’intervista data ieri dal vicepresidente del Movimento 5 stelle a 24 Mattino. Quale possa essere «la quadra» tra smettere di inviare aiuti militari e non smettere di inviare aiuti militari non è facile immaginarlo, ma sinceramente non ho nemmeno voglia di provarci. L’esegesi dell’ipocrisia è un lavoro usurante, e chiunque, come me, segua da qualche anno la faticosa gestazione dell’alleanza tra Pd e M5s sa di cosa parlo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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