Il centrodestra deve combattere e reagire Il Tempo diventa officina di idee per ripartire | GUARDA

Il quotidiano si propone come uno spazio di confronto e elaborazione di proposte per il centrodestra, sottolineando la necessità di reagire e mobilitarsi. Viene descritto come un luogo che, oltre a fare informazione, può fungere da officina di idee, favorendo lo sviluppo di proposte e strategie per affrontare le sfide politiche. La testata si presenta come un punto di riferimento per un dibattito costruttivo.

Ci sono momenti in cui un giornale che abbia una dimensione di battaglia delle idee deve svolgere anche una funzione di officina delle idee, di think tank, di luogo di elaborazione e di proposta. Il nostro sforzo ora è dire all'area culturale di centrodestra che bisogna combattere, non è che qui ci si fa prendere dalla depressione. E' chiaro che il risultato referendario è stato molto pesante, ma bisogna reagire e bisogna reagire puntando sui temi che devono essere quelli di tutto il 2026 e poi della campagna elettorale del 2027. Quindi focus su tasse, sicurezza, immigrazione, salari, con una serie di risposte che noi vogliamo articolare, qui si tratta di fare un programma di fine legislatura e poi un programma di campagna elettorale, questo è il nostro contributo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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