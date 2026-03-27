Stamattina a Castiglioni sono stati segnalati alcuni eventi insoliti che hanno attirato l’attenzione dei presenti. Tra le persone coinvolte ci sarebbero un cavaliere, un rapper e alcuni individui presenti sui social media. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma le circostanze sembrano suggerire una situazione inaspettata o particolare, che ha generato curiosità tra la comunità locale.

Stamani a Castiglioni dev’esse successo qualcosa nell’aria. forse un refolo di romanzi cavallereschi, forse un caffè corretto male. Fatto sta che il sindaco Mario Agnelli s’è svegliato in modalità paladino e ha deciso di raccontarci l’ennesima impresa eroica: avrebbe fermato nientepopodimeno che il terribile Baby Gang. Applausi, squilli di tromba, cavallo bianco pronto in piazza. Peccato per un piccolo, minuscolo, insignificante dettaglio: di questo Baby, a Castiglioni, un c’è verso di trovarne traccia manco col lanternino. E qui entra in scena il consigliere Mario Brandi, che – come si dice da queste parti – “gli fa le pulci” e prova a rimettere insieme i pezzi del puzzle. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il cavaliere, il rapper fantasma e la memoria corta (ma molto social)

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