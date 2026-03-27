il caso lukaku apre alla sua cessione il prossimo mercato estivo

Il caso Lukaku si concentra sulla possibilità di una sua cessione durante il prossimo mercato estivo. L’attaccante belga potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. La trattativa tra il club e il giocatore è al centro di questa situazione, che potrebbe portare a una separazione definitiva. Nessuna decisione è stata ancora ufficializzata, ma le parti coinvolte sono in fase di valutazione.

Il braccio di ferro tra il Napoli e l’attaccante belga Romelu Lukaku, può aprire alla cessione del calciatore azzurro nella prossima sessione di calciomercato. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sul suo account social X dichiara che la storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra ormai avviata verso la conclusione. I rapporti tra l’attaccante e il club non sarebbero più sereni e, secondo le ultime indiscrezioni, il centravanti belga sarebbe orientato a lasciare gli azzurri dopo il prossimo Mondiale, chiudendo così la sua esperienza in Italia. Negli ultimi tempi, Big Rom avrebbe attirato l’interesse di diversi club, in particolare da Arabia Saudita e Turchia, pronti a muoversi concretamente per assicurarsi le sue prestazioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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