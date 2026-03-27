Il caso di una giovane donna catalana di 25 anni che ha scelto di ricorrere all’eutanasia a Barcellona ha suscitato un ampio dibattito. La decisione è stata presa giovedì sera e ha attirato l’attenzione dei media e della società, riaccendendo le discussioni sia in Spagna che a livello internazionale sui temi relativi alla legalità e all’etica dell’eutanasia.

Ha creato molto scalpore, e sta facendo discutere, la storia di Noelia Castillo, una ragazza catalana di venticinque anni che, giovedì sera, a Barcellona, ha fatto ricorso all’eutanasia. La giovane, che era paraplegica, aveva fatto richiesta per la procedura nel 2024. Lo stesso anno la Commissione di Garanzia e Valutazione della Catalogna l’aveva accettata. Secondo l’organo regionale competente, infatti, la donna era consapevole della propria scelta e «manifestava ragionevolmente la sua volontà». Un rapporto medico, inoltre, descriveva la sua situazione clinica «irrecuperabile», e sosteneva che la condizione le provocasse «grave dipendenza, dolore e sofferenza cronica e invalidante». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il caso di Noelia Castillo riaccende il dibattito sull’eutanasia, in Spagna e nel resto del mondo

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