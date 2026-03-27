Il caso dell’artista sudafricana Gabrielle Goliath censurata dal suo governo c’entra Gaza

Durante la 61esima edizione della Biennale Arte di Venezia, si è parlato di censura nei confronti di un’artista sudafricana, la quale è stata bloccata dal suo governo. La vicenda sembra collegata a temi legati a Gaza. La manifestazione sta attirando l’attenzione anche per alcuni eventi e opere che affrontano questioni geopolitiche e sociali, creando un clima di grande interesse tra gli appassionati di arte contemporanea.

Venezia. Elegia sudafricana in Laguna. Come nemmeno certi sceneggiatori di Netflix saprebbero fare, questa 61esima edizione della Biennale Arte di Venezia sta regalando teaser croccanti per appassionati di contemporaneo e dintorni (dintorni geopolitici, specialmente). Questa volta non c’entra la Russia, con il “Red Pavillion” della discordia tra il ministro Giuli e il presidente Buttafuoco, ma Israele. E non solo e non tanto per la recente lettera aperta alla Biennale, finora firmata da circa 180 artisti, curatori e operatori della cultura (il più noto: Alfredo Jaar) sostenuta dalla piattaforma ANGA (che sta per Art Not Genocide Alliance) per chiedere l’esclusione di Israele dalla Biennale “mentre commette un genocidio”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il caso dell’artista sudafricana Gabrielle Goliath censurata dal suo governo (c’entra Gaza) Articoli correlati Lazio Milan, coreografia censurata in Tevere: la denuncia dei tifosi e il caso scoppiato nel prepartitaBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment... Tangenziale, bufera rincari, Salvini: il governo non c?entra è una scelta dell?AuthorityL’aumento di cinque centesimi della tangenziale ha riportato in auge la decennale discussione sul pedaggio della tratta. Una selezione di notizie su Gabrielle Goliath Temi più discussi: Gabrielle Goliath: quando un’opera diventa un caso politico; L’artista sudafricana Gabrielle Goliath presenterà la sua opera durante la Biennale 2026 nonostante la censura; Caso Sudafrica alla Biennale: niente padiglione ma Goliath espone lo stesso; Colpo di Goliath: a Sant’Antonin la performance già destinata al Padiglione del Sudafrica. Il caso dell’artista sudafricana Gabrielle Goliath censurata dal suo governo (c’entra Gaza)Sinistra e destra hanno introdotto la terrificante valutazione della qualità, l’Anvur, l’abilitazione scientifica nazionale e concorsi bizantini. Chi insegna può arrivare a passare un terzo del suo ... ilfoglio.it Dopo il ritiro del Sudafrica dalla Biennale 2026 l’artista Gabrielle Goliath insiste e presenta a Venezia la sua mostra indipendenteL’artista sudafricana presenterà a Venezia una mostra indipendente del suo progetto performativo Elegy, dopo che il Padiglione del Sudafrica ha ritirato la sua partecipazione ufficiale alla rassegna ... artribune.com Il Padiglione Sudafrica alla 61ma Biennale d'Arte di Venezia rimarrà chiuso ma l’opera di Gabrielle Goliath, considerata divisiva per il riferimento alla Palestina, troverà spazio alla Chiesa di Sant’Antonin x.com Il Padiglione Sudafrica alla 61ma Biennale d'Arte di Venezia rimarrà chiuso ma l’opera di Gabrielle Goliath, considerata divisiva per il riferimento alla Palestina, troverà spazio alla Chiesa di Sant’Antonin - facebook.com facebook