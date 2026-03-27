Il capitano della Giamaica non voleva il dono della Nuova Caledonia | pensava fosse stregoneria
Durante la semifinale dello spareggio intercontinentale per la qualificazione ai Mondiali, disputata a Guadalajara, il capitano della squadra giamaicana ha rifiutato un dono proveniente dalla Nuova Caledonia, ritenendolo un gesto di stregoneria. La partita ha visto tensioni tra le due nazionali, senza ulteriori dettagli sul motivo del rifiuto o sulle conseguenze di questo episodio.
L'episodio è accaduto nella semifinale dello spareggio intercontinentale per la Coppa del Mondo disputato a Guadalajara. A risolvere l'imbarazzo ci ha pensato l'arbitro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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