il campo largo dei miraggi

Dopo il fallimento del referendum e un periodo di incertezza, la scena politica si è riaccesa con nuovi scenari. Nonostante le tensioni e le difficoltà, il governo attuale non ha subito sfide ufficiali di sfondamento, anche se le voci di crisi continuano a circolare. La situazione rimane complessa, con segnali di instabilità che si alternano a segnali di stabilità.

Nell'oasi politica torna il miraggio della crisi di un governo che in crisi non è. Dopo il flop referendario (viva le libere elezioni), è sembrato tutto buio e poi il terremoto. Le dimissioni sono arrivate, da quelle di Andrea Delmastro, il paladino antimafia contro il 41bis che - ve lo dice uno che non crede alle coincidenze - stranamente è finito invischiato in una storiaccia romana guardacaso in odore proprio di mafia (beati gli sciocchi e i creduloni), fino a quelle di Daniela Santanchè, la pitonessa che da ormai due anni risponde di accuse legate alla gestione di un'azienda che nulla ha a che vedere con il suo ministero. Ma che ha fatto un passo indietro perché la premier Meloni ne facesse uno in avanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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