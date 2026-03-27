Venerdì, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha comunicato che da quando è iniziata la guerra con l’Iran, oltre 300 soldati americani sono rimasti feriti. Tra questi, 13 sono morti e 303 sono stati colpiti da ferite, di cui 10 ancora gravi. La notizia conferma l’entità dei danni subiti dall’esercito statunitense in questo conflitto.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Secondo quanto riferito venerdì dal Comando Centrale degli Stati Uniti, più di 300 soldati americani sono rimasti feriti dall'inizio della guerra con l'Iran. "Dall'inizio dell'Operazione Epic Fury 303 militari statunitensi sono rimasti feriti. La stragrande maggioranza di queste ferite è di lieve entità e 273 soldati sono tornati in servizio", ha dichiarato il capitano della Marina statunitense Tim Hawkins. Un funzionario statunitense, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha dichiarato all'Afp che dieci soldati sono ancora gravemente feriti. Sono 13 i soldati rimasti uccisi nella guerra, di cui sei in Iraq. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il bilancio sul fronte Usa: 13 morti e 303 feriti (di cui 10 ancora gravi)

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