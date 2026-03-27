Sabato 28 marzo, dopo la proiezione del film “Il bene comune” al The Screen Cinemas di Milazzo, il regista e attore Rocco Papaleo e l’attore Andrea Fuorto incontreranno il pubblico. L’appuntamento è previsto al termine della proiezione delle ore 20. L’evento permette di conoscere direttamente i protagonisti del film, che sarà al centro di questa serata speciale.

In occasione dell’uscita in sala del film “Il bene comune”, il regista e interprete Rocco Papaleo e l’attore Andrea Fuorto saluteranno il pubblico del The Screen Cinemas Milazzo (via Firenze), sabato 28 marzo al termine della proiezione delle ore 20.00. “Il bene comune”, nei cinema dal 12 marzo distribuito da PiperFilm è sceneggiato dallo stesso regista con Valter Lupo e ha tra gli interpreti anche Vanessa Scalera, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano. Il film è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia, Carlo Pontesilli, Rocco Papaleo, Ludovico Cantisani per Less Is More Produzioni, Massimiliano Orfei, Luisa Borella, Davide Novelli per PiperFilm ed è una produzione Picomedia, Less Is More Produzioni e PiperFilm, in collaborazione con Netflix. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - “Il bene comune”: Papaleo e Fuorto incontrano il pubblico di Milazzo

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