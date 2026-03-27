Iginio Massari dal panettone alle fragranze | il marketing non sempre profuma di buono

Uno dei pasticceri più noti ha lanciato una linea di profumi ispirati alle sue creazioni, come il panettone. La collezione include fragranze che richiamano i profumi dei dolci e degli ingredienti utilizzati in pasticceria. La decisione di associare il mondo della pasticceria a quello delle fragranze ha suscitato reazioni diverse, con alcuni che hanno contestato l’uso commerciale di aromi e odori.

Iginio Massari ha firmato una collezione di profumi ispirati alla pasticceria. La mossa di marketing è pensata per ingolosire, nel vero senso della parola, ma ha senso?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il croissant diventa burger, con la benedizione di Iginio MassariLa scena è questa: croissant burger fragranti, sfoglia bicolore che racchiude 110 grammi di fassona. Leggi anche: MasterChef Italia: Iginio Massari fulmina Dorella ancor prima di incominciare Panettone Iginio Massari VS Panettone mio | Niccolò Califano Contenuti utili per approfondire Iginio Massari Temi più discussi: Iginio Massari da annusare con la linea beauty ispirata ai suoi dolci; Iginio Massari entra nella profumeria: nasce Dolci Rituali, la linea beauty ispirata a panettone, pistacchio e vaniglia; Dalla pasticceria alla profumeria è un attimo: la beauty collection di Iginio Massari; Iginio Massari entra nel mondo della profumeria con una nuova beauty collection - Radio Bruno. Iginio Massari entra nella profumeria: nasce Dolci Rituali, la linea beauty ispirata a panettone, pistacchio e vanigliaPresentata a Cosmoprof Bologna con International Beauty, la collezione arriverà nelle profumerie da settembre 2026 ... affaritaliani.it Iginio Massari debutta nel mondo della bellezza con la nuova Dolci Rituali Beauty CollectionDopo una vita dedicata alla perfezione dell’alta pasticceria, Iginio Massari porta il suo universo sensoriale in un territorio completamente nuovo: la profumeria. Nasce così Iginio Massari Dolci Ritua ... foodaffairs.it COLOMBA DI IGINIO MASSARI Soffice con lievito madre, glassa all’amaretto e profumo di vaniglia ...Continua - facebook.com facebook