Ieri in Campania sono arrivate diverse notizie. La Regione ha approvato il bilancio, mentre è stato comunicato il decesso di un ex calciatore noto nel territorio. In un episodio tragico ad Avellino, un uomo ha scelto il garage della propria abitazione per togliersi la vita, lasciando i familiari nello sconforto.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 26 marzo 2026. Avellino – Ha scelto il garage dell’abitazione di famiglia per compiere un estremo gesto che ha lasciato nello sconforto tutti i suoi cari. Un uomo di nemmeno 50 anni, originario di Altavilla Irpina, è stato rinvenuto privo di vita questa mattina dal padre, che ha tentato di soccorrerlo ma ormai per lui non c’era più nulla da fare. (LEGGI QUI) Benevento – Una scena che va oltre il semplice tentato furto e che racconta un senso di insicurezza sempre più diffuso. In contrada San Vito, a ridosso dell’area del centro commerciale Buonvento, una madre si è trovata faccia a faccia con i ladri mentre teneva in braccio la figlia di appena un anno e mezzo, con un’altra bambina di quattro anni presente in casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: la Regione approva il bilancio, addio a Beppe Savoldi

Articoli correlati

Addio a Beppe Savoldi, il bomber dei settantaSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €.

Addio a "Mister Due Miliardi", il calcio piange Beppe SavoldiSi è spento a 79 anni l'ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli BERGAMO - Il calcio piange Beppe Savoldi: si è spento a 79 anni l'ex attaccante...

Contenuti e approfondimenti su Beppe Savoldi

Temi più discussi: Addio a Beppe Savoldi, re del gol e mister due miliardi; Calcio, è morto l'ex attaccante di Bologna e Napoli Beppe Savoldi; Addio a Beppe Savoldi, storico bomber di Napoli e Bologna. Aveva 79 anni; Addio a Beppe Savoldi!.

Addio a Beppe Savoldi, Mister Due Miliardi: la storia del bomber da recordÈ morto Beppe Savoldi, 79 anni. L'ex attaccante del Napoli soprannominato Mr. Due Miliardi ha segnato 77 reti in 165 partite ... tuttonapoli.net

Morto Giuseppe Savoldi, Beppe re del gol: la favola azzurraL’ombra luminosa dello scandalo. Quattro anni di lampi senza pioggia per due miliardi. La cifra dello scandalo, la sua marcatura più stretta, dalla quale non si è mai ... ilmattino.it

Addio al grande Beppe #Savoldi, l'ex bomber del #Napoli ci ha lasciato Mister 2 miliardi aveva 79 anni, lutto nel mondo del calcio. Fu uno dei grandi colpi del Napoli di Corrado Ferlaino. Il commovente commento del figlio Gianluca: "Se ne è andato in alt - facebook.com facebook

È morto Beppe Savoldi: attaccante ex Bologna e Napoli, "Bomber simbolo degli anni Settanta, fortissimo di testa e in acrobazia, una sentenza con il sinistro, quasi sempre in doppia cifra". Addio a Mister 2 miliardi x.com