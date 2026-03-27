Nicolò Brigante e Ibiza Altea si stanno avvicinando al Grande Fratello Vip, con molti che ipotizzano un possibile ingresso nel programma. Tuttavia, Brigante ha dichiarato di non sentirsi completamente libero di prendere questa decisione. La loro relazione sembra crescere, ma lui ha espresso alcune riserve riguardo alla partecipazione alla trasmissione.

Nicolò Brigante e Ibiza Altea si stanno avvicinando sempre di più al Grande Fratello Vip, infatti sono in molti a pensare che presto esploderà la passione tra loro. Eppure nelle scorse ore il gieffino ha tirato il freno a mano con la sua compagna di avventura. Durante una chiacchierata le ha confessato che ad oggi non si sente completamente libero. Nella casa più spiata dagli italiani aveva già parlato della sua storia d'amore finita da poco dopo quattro anni. Nicolò Brigante a Francesca aveva detto che lui e l'ex fidanzata si sono detti addio perché il sentimento era cambiato, a quanto pare però non è ancora pronto ad iniziare una nuova frequentazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ibiza e Nicolò vicini al Grande Fratello Vip ma lui frena: “Non mi sento completamente libero”

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