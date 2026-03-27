I surreali rigori tra Repubblica Ceca e Irlanda disturbati da una sirena usata in modo sospetto

Durante una partita tra la Repubblica Ceca e l'Irlanda, i tifosi irlandesi hanno chiesto interventi ufficiali dopo che i giocatori cechi sono stati disturbati ripetutamente con una sirena prima di ogni rigore. La tattica ha suscitato polemiche tra gli spettatori, che hanno ritenuto l’uso del suono fuori luogo e sospetto. La partita si è sviluppata con questa particolare strategia, che ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità sportive.

I tifosi dell'irlanda chiedono provvedimenti per l'assurda tattica utilizzata dalla Repubblica Ceca: i giocatori venivano disturbati con una sirena prima di ogni rigore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pronostico Repubblica Ceca-Irlanda: vietato sottovalutare l’allenatore dei “miracoli”Repubblica Ceca-Irlanda è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili... Leggi anche: Repubblica Ceca-Irlanda, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Una raccolta di contenuti su Repubblica Ceca Repubblica Ceca in finale playoff: Irlanda battuta ai rigoriDiretta Repubblica Ceca-Irlanda del 26 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di qualificazione Mondiale 2026 ... calciomagazine.net Mondiale, anche l’Irlanda è fuori! Rigori fatali: passa la Repubblica CecaSi sono conclusi i playoff UEFA per l’accesso ai Mondiali, con risultati che hanno regalato anche qualche sorpresa. tuttonapoli.net