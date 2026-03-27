I see a higher probability of neutralization or cessation of war in Iran Blackrock' s Larry Fink says
Il CEO di BlackRock, la più grande società di gestione patrimoniale al mondo, ha dichiarato di vedere una maggiore probabilità di neutralizzazione o fine del conflitto in Iran. Ha aggiunto che il mondo accoglierebbe favorevolmente una tale conclusione. La sua opinione si basa su analisi delle attuali tensioni e delle prospettive di risoluzione della situazione nel paese.
The ceo of BlackRock, the world's largest asset manager: «I think the world would welcome an Iran that is stable». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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