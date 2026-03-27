I see a higher probability of neutralization or cessation of war in Iran Blackrock' s Larry Fink says

Il CEO di BlackRock, la più grande società di gestione patrimoniale al mondo, ha dichiarato di vedere una maggiore probabilità di neutralizzazione o fine del conflitto in Iran. Ha aggiunto che il mondo accoglierebbe favorevolmente una tale conclusione. La sua opinione si basa su analisi delle attuali tensioni e delle prospettive di risoluzione della situazione nel paese.