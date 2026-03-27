La guerra in Iran sta influenzando i costi alimentari nel nostro paese. Le tensioni internazionali e i conflitti in Medio Oriente hanno provocato aumenti nei prezzi di diversi prodotti alimentari, contribuendo a una crescita generale delle spese per i consumatori. Questi effetti si aggiungono alle fluttuazioni dei mercati energetici, che già da tempo incidono sui costi di produzione e distribuzione.

Quando leggiamo le crisi energetiche pensiamo a prezzo del petrolio, prezzo del gas, tensioni geopolitiche. Questa però è una lente incompleta, perché tra il gas e il cibo esiste un passaggio intermedio, meno visibile e decisivo: quello dei fertilizzanti. L’agricoltura contemporanea si regge su una molecola chiave, l’ammoniaca. Si ottiene attraverso il processo Haber-Bosch, che combina azoto e idrogeno. L’azoto arriva dall’aria, l’idrogeno dal gas naturale. È un processo energivoro, tanto che secondo l’International Energy Agency il gas rappresenta fino al 70-80 per cento dei costi di produzione dell’ammoniaca. Da qui deriva l’urea, il fertilizzante azotato più diffuso al mondo, con una concentrazione di azoto intorno al 46 per cento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I pesanti effetti della guerra in Iran sulla nostra spesa alimentare

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