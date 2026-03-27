I genitori vanno in vacanza a Sharm el-Sheik e lasciano i 5 figli soli a casa | finisce male

Una famiglia che aveva programmato una vacanza a Sharm el-Sheik ha lasciato i cinque figli da soli a casa. Durante la loro assenza, si sono verificati eventi che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione ha portato all’attenzione delle autorità il caso delle responsabilità legate alla gestione dei minori in assenza dei genitori. La vicenda è ora sotto esame.

Una vacanza all’estero si è trasformata in un caso delicato che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità. A Trieste, una coppia di genitori ha lasciato da soli in casa i propri cinque figli minorenni per partire verso Sharm el-Sheikh, in Egitto, dando origine a una vicenda che ha rapidamente attirato l’attenzione dei servizi sociali e delle istituzioni locali. Tutto è emerso in modo inatteso, tra le mura di una scuola. A far scattare l’allarme è stata un’insegnante, insospettita dai racconti di uno dei bambini, che ha deciso di segnalare la situazione ai Servizi sociali del Comune. Da quel momento, la macchina dei controlli si è attivata senza esitazioni, portando a una verifica immediata delle condizioni in cui si trovavano i minori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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