I funerali dell’anarchica morta a Roma

Venerdì 27 marzo si sono svolti a Roma i funerali di una donna di 35 anni, nota come militante anarchica, deceduta una settimana prima a causa di un’esplosione. Alla cerimonia erano presenti familiari, amici e rappresentanti di gruppi di attivisti. La salma è stata accompagnata fino al cimitero, dove si sono svolti i funerali. La donna è deceduta insieme a un altro uomo in circostanze ancora da chiarire.

Sara Ardizzone Si sono tenuti venerdì 27 marzo a Roma i funerali di Sara Ardizzone, 35 anni, militante anarchica trovata morta una settimana fa a seguito di un’esplosione insieme ad Alessandro Mercogliano . Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. La funzione è stata di rito cattolico per volontà della famiglia, mentre la questura ha disposto il divieto per la commemorazione che era stata programmata per domenica mattina. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - I funerali dell’anarchica morta a Roma Articoli correlati La vita in Umbria di Sara Ardizzone, l’anarchica morta nell’esplosione nel casolare a RomaSant’Anatolia di Narco (Perugia), 20 marzo 2026 – Viveva da diversi anni in una piccola frazione del comune umbro di Sant'Anatolia di Narco, Sara... “Ciao Sara”, a Perugia la scritta per l’anarchica Ardizzone morta a Roma: indaga la digosA Perugia una scritta in memoria di Sara Ardizzone, una dei due anarchici morti nell'esplosione del casolare a Parco degli Acquedotti. Aggiornamenti e notizie su I funerali dell'anarchica morta a Roma Temi più discussi: Sara Ardizzone, venerdì 27 a corso d'Italia i funerali dell'anarchica; La questura di Roma vieta il ricordo degli anarchici; Funerali in chiesa a Roma per l’anarchica Sara Ardizzone; Vietata la commemorazione al parco dove sono morti gli anarchici: domani i funerali di Sara Ardizzone a Roma. Sara Ardizzone, venerdì 27 a corso d’Italia i funerali dell’anarchicaDomenica i movimenti anarchici si riuniranno alle 9.30 all’incrocio fra via Lemonia e circonvallazione Tuscolana per portare «fiori nel luogo dove hanno perso la vita i compagni» ... roma.corriere.it Vietata la commemorazione al parco dove sono morti gli anarchici: domani i funerali di Sara Ardizzone a RomaOrganizzati per domani i funerali di Sara Ardizzone a Roma. Nel frattempo il Questore vieta l'appuntamento degli anarchici in via Lemonia ... fanpage.it Inter-Roma a rischio per un titolarissimo di Gasperini: via dalla nazionale per infortunio - facebook.com facebook #Roma, infortunio per #Wesley: ha già lasciato il ritiro con il #Brasile. Le condizioni x.com