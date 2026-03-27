I docenti di musica ricordano Gino Paoli | l' omaggio della scuola Archimede La Fata di Partinico

I docenti di musica dell’istituto comprensivo Archimede La Fata di Partinico hanno eseguito una composizione strumentale di

Il tributo al cantautore scomparso il 24 marzo con un’esecuzione strumentale del celebre brano "Una lunga storia d’amore" L’istituto comprensivo Archimede La Fata di Partinico rende omaggio a Gino Paoli, scomparso martedì 24 marzo, con un’esecuzione strumentale del celebre brano Una lunga storia d’amore. L’iniziativa nasce dal desiderio dei docenti di musica di ricordare, attraverso il linguaggio universale delle note, uno dei protagonisti più significativi della canzone italiana, autore di opere che continuano a parlare a generazioni diverse. Il video, realizzato e interpretato interamente dai docenti dell’Istituto, rappresenta non solo un tributo artistico, ma anche un momento di condivisione culturale e didattica, in cui la scuola si fa luogo vivo di espressione, memoria e sensibilità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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