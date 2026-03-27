Tra le prime ore del 26 marzo e quelle del 27 marzo, in provincia di Monza e della Brianza, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 90 interventi legati ai danni causati dal vento. Gli interventi hanno riguardato principalmente la rimozione di pali caduti, la messa in sicurezza di persiane divelte e l’accesso a edifici storici danneggiati dalle raffiche.

Oltre 90 interventi urgenti in dodici ore. È il riassunto degli interventi fatti dai vigili del fuoco in tutta la provincia di Monza e Brianza tra il pomeriggio del 26 marzo e le prime ore del 27 marzo a causa delle forti raffiche di vento che hanno imperversato nel territorio brianzolo. Numerosi gli uomini e mezzi impegnati nelle operazioni tra personale permanente e volontario. Al momento le squadre risultano ancora impegnate e sono in corso ulteriori interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e al ripristino delle condizioni di sicurezza. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Bazooka, kalashnikov e droga, l'ultima 'battaglia' di Salvatore Bellante: "Gli devi sparare subito, se no ti ammazzano loro" 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - I danni del forte vento a Monza e Brianza: pali caduti, persiane divelte e distacchi a edifici storici (LE FOTO)

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