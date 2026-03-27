I concerti dell’Assunta chiudono con Un pizzico di settecento

L'ultimo concerto della rassegna musicale organizzata dal Conservatorio “Cesare Pollini” si è tenuto presso l’Auditorium dell’Assunta di Rubano, in via Palù 2. L’evento, che conclude la serie di concerti dedicati alla stagione invernale, ha visto esibirsi gli studenti e i maestri dell’istituto, segnando la fine delle attività invernali e l’inizio della stagione primaverile.

Ultimo appuntamento con la musica del Conservatorio “Cesare Pollini” all’Auditorium dell’Assunta di Rubano (in via Palù 2), dove ha luogo la tradizionale rassegna a cura dei maestri dell’Istituto musicale che chiude l’inverno e inaugura l’inizio della primavera. L’ex chiesa centrale del paese, oggi spazio esclusivo riservato ad attività culturali, artistiche e sociali, dà dunque il nome a questo cartellone, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, divenuto nel tempo uno dei palcoscenici per eccellenza rivolti alla produzione artistica del “Pollini”, una proposta di qualità che si è fatta ben conoscere dal pubblico locale e da quello padovano attento al calendario della musica classica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - I concerti dell’Assunta chiudono con “Un pizzico di settecento” Articoli correlati “I concerti dell’assunta 2026” con “Tu che voli, già spirto beato” all'Auditorium dell'AssuntaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) È... “Al chiaro di luna” all'Auditorium dell'Assunta, tornano a Rubano i “I concerti dell’assunta 2026”Il cartellone, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, continua con la serie di concerti serali, ogni venerdì, alle 20. Tutto quello che riguarda I concerti dell'Assunta chiudono con Un... Temi più discussi: Per i Concerti dell’Assunta Francesco 800. Racconto musicale di un Santo; Concerto di Pasqua all’Assunta in Vigentino; Presentato Echos. I Luoghi e la Musica: si terrà dal 25 aprile al 21 giugno; Concerti per la Quaresima 2026: a Madonna di Campagna. Per i Concerti dell’Assunta Francesco 800. Racconto musicale di un SantoSecondo appuntamento della domenica pomeriggio nell’ambito della rassegna promossa dal Conservatorio in collaborazione con il Comune di Rubano presso l’Auditorium dell’Assunta. Per I concerti dell’As ... difesapopolo.it Francesco 800. Racconto musicale di un Santo, il nuovo concerto della rassegna a RubanoNuovo appuntamento domenicale con la musica del Conservatorio Cesare Pollini all’Auditorium dell’Assunta di Rubano (in via Palù 2) per la rassegna classica, affidata ai maestri dell’Istituto, che pr ... padovaoggi.it Genova, basilica di Santa Maria Assunta, in Carignano. Foto da aprire - facebook.com facebook