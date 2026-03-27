I campioni di padel rispondono a Sinner e Alcaraz | Non hanno alcuna possibilità contro di noi

Due campioni di padel affermano che nessuno dei loro avversari, tra cui Sinner e Alcaraz, ha possibilità di vittoria contro di loro. Alcaraz si dice sicuro di poter battere i dominatori del circuito, Coello e Tapia, in coppia con Sinner. La sfida tra le coppie si sta avvicinando, con i giocatori che si preparano ad affrontarsi in campo.