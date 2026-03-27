Il G7 sta monitorando con attenzione le tensioni nello Stretto di Hormuz e in Ucraina, concentrandosi su come queste possano influenzare gli equilibri internazionali. Recentemente, il Segretario di Stato americano ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz potrebbe tornare alla normalità una volta che l’Iran cesserà le minacce alla navigazione. La situazione resta sotto osservazione da parte dei leader mondiali.

Da una parte ci sono le rassicurazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui lo Stretto di Hormuz potrebbe riaprire non appena l’Iran smetterà di minacciare la navigazione. Dall’altro sul tavolo del G7 ci sono anche due dossier altrettanto importanti, come Ucraina e minerali critici. E sottovalutarli in questo momento non sarebbe saggio. In Francia va in scena un meeting molto complesso e articolato, dove sarà utile preservare una doppia sicurezza: quella della navigazione nello stretto di Hormuz accanto a quella delle relazioni transtatlantiche, per evitare che i super players esterni come la Cina sfruttino le difficoltà per altri fini. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz e Ucraina, il G7 al lavoro per non dare vantaggi alla Cina

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