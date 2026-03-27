Nel primo trimestre del 2026, il gruppo ha registrato un aumento del 26% nell’utile operativo, raggiungendo 1,512 miliardi di corone svedesi, con un margine operativo del 3%. Questi dati indicano una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Con un utile operativo aumentato del 26%, (1,512 miliardi di corone svedesi, corrispondente a un margine operativo del 3%), H&M chiude il primo trimestre del 2026 in aumento. In questo periodo, infatti, le vendite nette sono ammontate a 49,607 miliardi di corone svedesi. Il colosso della moda continua a registrare dati in aumento anche per il 2026. H&M supera il primo trimestre con un +26% di utile operativo. Le vendite in valute locali diminuiscono invece dell’1%, con circa il 4% di negozi in meno alla fine del trimestre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda invece l’utile lordo, si parla di 25,138 miliardi di corone svedesi, con un margine lordo del 50,7%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - H&M, primo trimestre a +26% per l’utile operativo

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