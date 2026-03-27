Un nuovo ciclo di incontri si concentra sui legami tra Herpes Zoster e malattie cardiovascolari, analizzando come le infezioni possano influenzare il rischio di eventi cardiaci. L'iniziativa si rivolge a professionisti sanitari e pubblico, offrendo informazioni aggiornate su prevenzione e diagnosi di queste patologie. La serie si propone di fornire strumenti pratici per una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio associati.

Una nuova serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla consapevolezza su una condizione spesso sottovalutata ma tutt’altro che rara: l’ Herpes Zoster e . Conosciuto anche come “Fuoco di Sant’Antonio”, questo virus può riattivarsi nel tempo, causando lesioni cutanee dolorose e, in alcuni casi, conseguenze persistenti come la neurite post-erpetica, caratterizzata da dolore cronico anche a distanza di mesi. Se l’età rappresenta uno dei principali fattori di rischio, non è l’unico elemento da considerare. La presenza di alcune patologie croniche, infatti, può aumentare significativamente la probabilità di riaccensione del virus. Tra queste, un ruolo particolarmente rilevante è svolto dalle malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Herpes Zoster e cuore: quando le patologie cardiovascolari aumentano il rischio

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