In un intervento al podcast dei fratelli Bosstick, l'attrice ha commentato la propria scelta di non avere figli, affermando che nessuno è obbligato a diventare genitore. A 56 anni, ha spiegato di aver deciso di non procreare senza motivazioni particolari, sottolineando che questa decisione personale riguarda la sua vita e le sue priorità. La discussione si è concentrata sulla libertà di scelta in ambito familiare.

A 56 anni, splendida e in totale armonia con se stessa, Heather Graham è tornata a parlare di una delle decisioni più personali e, ancora oggi, discusse della sua vita: quella di non aver avuto figli. Ospite del podcast The Bossticks, l’indimenticabile interprete di Boogie Nights e Una notte da leoni ha ripercorso le tappe di quello che definisce un "percorso non tradizionale". Nel corso dell'intervista, l'attrice ha messo in discussione l'idea stessa dell'obbligo alla genitorialità, invitando a distinguere tra un desiderio autentico che nasce dall'interno e le aspettative esterne. "Penso che sia una cosa bellissima diventare genitori, se hai questo amore nel cuore e vuoi donarlo ai bambini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Heather Graham, senza figli a 56 anni: "Nessuno è obbligato a diventare genitore"

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