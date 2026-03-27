Hasa dice addio all’Italia | ha scelto l’Albania per la sua carriera internazionale! Le ultimissime

Luis Hasa ha annunciato il suo trasferimento dall’Italia all’Albania, optando per rappresentare la nazionale albanese di calcio. Il centrocampista, fino a poco tempo fa tesserato con una squadra italiana, ha deciso di cambiare nazionalità sportiva e di unirsi alla selezione albanese guidata dall’allenatore Sylvinho. La sua scelta segna un passaggio importante nella sua carriera internazionale.

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