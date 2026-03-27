Hasa a sorpresa l’ex Juve rinuncia all’Italia | ecco per quale Nazionale giocherà

Da juventusnews24.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex calciatore della Juventus ha deciso di non proseguire la carriera con la nazionale italiana e annuncia che giocherà per un’altra rappresentativa. Attualmente tesserato con una squadra di Serie B, il giocatore ha comunicato ufficialmente la sua scelta di passare a una diversa selezione nazionale, lasciando da parte il passato con la maglia azzurra. La decisione ha sorpreso i tifosi e gli addetti ai lavori.

il fantasista in forza alla Carrarese in Serie B. La carriera internazionale di  Luis Hasa  prende una svolta definitiva: il promettente centrocampista ha deciso di salutare definitivamente l’ Italia  per vestire i colori dell’ Albania. Il cambio di federazione è già  ufficiale, formalizzato e reso noto direttamente attraverso la piattaforma telematica della  FIFA. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’addio all’Azzurro e il regolamento. L’ex talento cresciuto nel vivaio della Juventus, attualmente in forza alla  Carrarese, aveva difeso la maglia azzurra in tutta la trafila giovanile, dall’ Under 18  fino all’ Under 21  guidata dal ct  Carmine Nunziata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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