Hasa a sorpresa l’ex Juve rinuncia all’Italia | ecco per quale Nazionale giocherà

L’ex calciatore della Juventus ha deciso di non proseguire la carriera con la nazionale italiana e annuncia che giocherà per un’altra rappresentativa. Attualmente tesserato con una squadra di Serie B, il giocatore ha comunicato ufficialmente la sua scelta di passare a una diversa selezione nazionale, lasciando da parte il passato con la maglia azzurra. La decisione ha sorpreso i tifosi e gli addetti ai lavori.

il fantasista in forza alla Carrarese in Serie B. La carriera internazionale di Luis Hasa prende una svolta definitiva: il promettente centrocampista ha deciso di salutare definitivamente l’ Italia per vestire i colori dell’ Albania. Il cambio di federazione è già ufficiale, formalizzato e reso noto direttamente attraverso la piattaforma telematica della FIFA. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’addio all’Azzurro e il regolamento. L’ex talento cresciuto nel vivaio della Juventus, attualmente in forza alla Carrarese, aveva difeso la maglia azzurra in tutta la trafila giovanile, dall’ Under 18 fino all’ Under 21 guidata dal ct Carmine Nunziata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hasa a sorpresa, l’ex Juve rinuncia all’Italia: ecco per quale Nazionale giocherà Articoli correlati Luis Hasa giocherà con l’Albania, non rappresenterà più la Nazionale italianaLuis Hasa, centrocampista del Napoli in prestito alla Carrarese, ha deciso di cambiare Nazionale. Mercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagliMercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagli Mercato Bologna, occhi su quel calciatore del... Aggiornamenti e notizie su Hasa a sorpresa l'ex Juve rinuncia... Discussioni sull' argomento Dalle presenze con l'Italia U21 all'Albania: l'ex Juventus e Napoli Luis Hasa cambia nazionale; Calciomercato Napoli, sorpresa Conte: valuterà una clamorosa ipotesi su Rao e Hasa!; Chiariello: Goretzka? Chiamatemi pure pazzo, ma preferisco Hasa per l'anno prossimo; Sorpresa Juventus non vuole firmare il contratto | dopo il mondiale se ne va. Il pensiero del giornalista ad AreaNapoli.it: "Rao e Hasa è meglio che vadano in prestito in B a farsi le ossa. Il Napoli ha bisogno di calciatori fatti perché deve competere anche la prossima stagione, provando a rivincere lo Scudetto e deve fare molto meglio in - facebook.com facebook Luis Hasa cambia nazionale: lascia l'Italia, giocherà con l'Albania x.com