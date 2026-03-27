La nuova serie di Harry Potter, prevista per il prossimo Natale su HBO Max, ha suscitato interesse tra i fan per un indizio presente nel trailer che suggerisce l’epoca in cui si svolge la storia. Le immagini rivelano dettagli che sembrano collocare la narrazione in un periodo specifico, anche se non vengono forniti dati ufficiali sulla linea temporale. La serie rappresenta un ritorno nel mondo magico ormai noto ai lettori e agli spettatori.

Le prime immagini della nuova serie in arrivo il prossimo Natale sulla piattaforma HBO Max dovrebbero aver confermato la collocazione temporale della storia I fan non vedono l'ora di tornare nel mondo magico con la nuova serie di Harry Potter in arrivo a Natale su HBO Max. Il primo trailer era ricco di tutta la nostalgia e la magia che i fan di lunga data di Harry e compagni potevano desiderare, e ha confermato che la prima stagione si intitolerà Harry Potter e la pietra filosofale, come il primo libro della saga. Il filmato però potrebbe anche aver confermato l'esatta ambientazione della serie, e la scelta potrebbe essere più fedele al materiale originale e rappresentare un piacevole distacco dalla saga cinematografica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, in che epoca è ambientata la serie HBO? L'indizio nel trailer

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