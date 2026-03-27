harry potter 2001 vs 2026

Lo scorso mese è stato diffuso il trailer della nuova serie HBO dedicata a Harry Potter, prevista per il Natale 2026. La produzione, annunciata da tempo, ha confermato il cast già comunicato in precedenza, eliminando così il mistero che circondava alcuni dettagli. La pubblicazione del trailer ha attirato l’attenzione dei fan, pronti a scoprire le novità rispetto alle produzioni precedenti del franchise.

Il momento che tutti i Potterhead temevano e sognavano allo stesso tempo è arrivato nei giorni scorsi con l’uscita del trailer della nuova serie HBO prevista per il Natale 2026, il velo di mistero sul cast, già annunciato precedentemente, è stato finalmente sollevato. Sebbene dire addio ai volti che hanno segnato un decennio di cinema sia difficile, la produzione ha messo in piedi una squadra di attori che promette di riportare sullo schermo la magia con una fedeltà ai libri senza precedenti.? Ecco il confronto completo tra il cast originale dei film e i nuovi volti che vedremo nella serie TV.?Il Nuovo Trio di Hogwarts.?La ricerca globale per i nuovi protagonisti si è conclusa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Il momento che tutti aspettavamo è finalmente arrivato: HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie dedicata a Harry Potter! E c'è anche la data di uscita x.com