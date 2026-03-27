Una serie televisiva basata sui romanzi di Jo Nesbø dedicata al personaggio di Harry Hole sarà disponibile su Netflix. La produzione segue il film con Michael Fassbender e approfondisce gli aspetti personali e le ossessioni del detective. La storia si concentrerà sulle indagini e sulla vita privata del protagonista, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o sulla data di uscita.

Harry Hole, al cinema, ha avuto il volto cupo di Michael Fassbender, i capelli ramati e un accenno di barba. Quando si è deciso di far delle sue gesta un film, si è scelto avesse le fattezze massicce dell'attore, così simile a quelle immaginate da Jo Nesbø. Poi, però, ci si è fermati. Harry Hole non ha avuto seguiti né adattamenti ulteriori. Eppure, Nesbø ha continuato a scrivere. E tanto ha prodotto da aver - finalmente - convinto una piattaforma a fare del suo detective il centro di una serie crime. Jo Nesbø's Detective Hole, disponibile su Netflix da giovedì 26 marzo, prova a mettere insieme tutti i romanzi dello scrittore norvegese, costruendo su quel suo investigatore una narrazione capace di ricostruirne la complessità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Harry Hole diventa serie: il detective di Nesbø su Netflix

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