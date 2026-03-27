Hard Rock Cafe di Venezia, situato nel bacino Orseolo a San Marco, introduce per la prima volta nella città il soft clubbing, un fenomeno internazionale che permette di ballare anche al mattino. Questa iniziativa rappresenta un'innovazione nel panorama dell'intrattenimento locale, con l'obiettivo di proporre un'esperienza diversa e più flessibile rispetto alle consuete modalità di divertimento.

Per tutti i sabati di aprile, dalle 10.00 alle 11.30, durante il brunch, la console del Cafe si accenderà con DJ set pensati «per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale tra energia e relax. Un mix coinvolgente che riflette lo spirito del nuovo format e che conferma Hard Rock Cafe Venezia come punto di riferimento per chi cerca eventi innovativi nel cuore della città» dice l'azienda. «Hard Rock Cafe Venezia sceglie di portare in città un’esperienza nuova, sperimentando forme inedite di convivialità, capaci di unire cibo e musica in modo originale. – dichiara Diego Messina, Sales & Marketing Manager di Hard Rock Cafe Venezia - L’obiettivo è creare un momento di incontro aperto a tutti, turisti e residenti, offrendo un’alternativa alle classiche proposte culinarie e di intrattenimento». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Hard Rock Cafe porta a Venezia il "soft clubbing": si balla anche al mattino

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