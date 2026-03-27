Il presidente ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie, mentre il Pentagono continua a coinvolgere la religione senza aver definito una strategia chiara per concludere la missione. Le parole del leader sono state accompagnate da una serie di annunci e smentite, mentre le forze militari si trovano in una fase di incertezza riguardo ai prossimi passi da seguire. La situazione resta complessa e ancora in evoluzione.

Oltre al profluvio di dichiarazioni contraddittorie del presidente, continua lo show del Pentagono, che schiera la religione però ancora non sa come chiudere la missione. La prossima «vittima» potrebbe essere la Nato. Chi lo capisce è bravo - e chissà se si capisce almeno da solo. Da quando ha iniziato a bombardare l’Iran, Donald Trump ha pubblicato centinaia di post su Truth e ha inondato il mondo con una raffica micidiale di dichiarazioni, dicendo tutto e il suo contrario: «Abbiamo vinto», ma «Dobbiamo ancora finire il lavoro»; «Non vogliamo il cambio di regime», ma «Abbiamo avuto il cambio di regime»; «Non sappiamo con chi parlare», ma «Stiamo parlando con la gente giusta»; «Troveremo un accordo», ma «Non sappiamo se vogliamo un accordo». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ha arruolato Dio ma non ha un piano. Perciò è giusto dissociarsi da Donald

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