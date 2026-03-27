HC Sannio trasferta contro la capolista Camerano | il tecnico Mucci sostituisce Sintas

Il club di Benevento, sponsorizzato da Prime Service, preparato per la partita contro la capolista Camerano, si appresta a giocare in terra marchigiana sabato 28 marzo alle ore 18. Durante questa trasferta, l’allenatore Mucci sostituirà Sintas, che non sarà presente nella formazione. La squadra tornerà in campo prima della pausa pasquale dopo aver osservato una settimana di sosta.

Il Club di Benevento, targato Prime Service, dopo aver osservato una settimana di sosta affronterà in terra marchigiana, prima della pausa per le festività Pasquali, sabato 28 marzo alle ore 18.00 il Camerano, attuale formazione capolista, preludio al prossimo delicato impegno casalingo contro il Girgenti vera e propria sfida salvezza che si disputerà sabato 11 aprile a Cerreto Sannita!! I ragazzi di Benevento, dopo la sosta, avranno due gare delicatissime in ottica permanenza, infatti, dopo la partita contro il Girgenti dovranno recarsi a Chieti e sfidare la formazione che li precede di una sola lunghezza. La gara di andata contro i marchigiani del Camerano si era conclusa con un bel pareggio, fissato all’ultimo secondo da Francisco Lentini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - H.C. Sannio, trasferta contro la capolista Camerano: il tecnico Mucci sostituisce Sintas

Articoli correlati

Leggi anche: Serie D. Il Poggibonsi va a caccia del riscatto. Domenica trasferta complicata contro la vice capolista Seravezza Pozzi

PSG in trasferta a Le Havre: le difficoltà per Luis Enrique contro la capolistaStade Océane pronta a accendere i riflettori su una sfida cruciale della stagione, dove la lotta per la salvezza di casa si intreccia con la...