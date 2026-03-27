Sabato 28 marzo si terrà l’inaugurazione di un nuovo progetto di rinascita nel comune di Guardia Sanframondi. L’evento segna l’avvio di un’iniziativa che mira a promuovere lo sviluppo locale attraverso interventi concreti. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità e della comunità, che assisteranno alla presentazione delle prime attività previste dal progetto.

C’è un momento in cui le idee smettono di essere parole e iniziano a diventare fatti. È esattamente ciò che sta accadendo a Guardia Sanframondi con il progetto “GustaGuardia” che sarà presentato ufficialmente sabato 28 marzo alle ore 18 nella “Casa di Bacco” in piazza Castello. È un primo passo concreto dentro un percorso più ampio, strutturato, ambizioso e nasce con un’idea semplice e potente: valorizzare l’identità guardiese attraverso il gusto, la cultura, la memoria. Di fronte ad una realtà urbana e sociale caratterizzata da un progressivo declino, esistono due strade: rassegnarsi oppure cercare di costruire un futuro nuovo. “GustaGardia” nasce dalla volontà di costruire un futuro guardando al passato con l’obiettivo di far rivivere la “Wardia Bella” che ci hanno lasciato in eredità i nostri nonni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Gustaguardia, un nuovo sguardo al futuro a Guardia Sanframondi

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