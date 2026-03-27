Domenica sera presso la concessionaria Volkswagen Autodue si è svolto l’evento di beneficenza intitolato

La serata, organizzata da Francesco Costantino e Gianni Naddeo insieme a partner del settore enogastronomico e degli eventi, ha unito degustazioni e spettacolo per finanziare i progetti dell'associazione. Domenica sera, presso la concessionaria Volkswagen Autodue, l'evento di beneficenza "Guidati dal cuore" ha raccolto 27mila euro a favore de "Lo Sportello dei Sogni odv". I fondi, frutto della partecipazione di oltre 500 persone, serviranno a esaudire i desideri di pazienti oncologici per supportarne attivamente il percorso terapeutico e psicologico. La serata, organizzata da Francesco Costantino e Gianni Naddeo insieme a partner del settore enogastronomico e degli eventi, ha unito degustazioni e spettacolo per finanziare i progetti dell'associazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "Guidati dal cuore", raccolti 27mila euro per "Lo sportello dei sogni"

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