Guerra Iran l' America in trappola rischia la recessione E la Cina per ora resiste

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, un attacco aereo è stato lanciato su obiettivi non specificati nel contesto della guerra tra Iran e altre nazioni. Gli Stati Uniti sono coinvolti in questa escalation, mentre la Cina mantiene una posizione di resistenza. La situazione politica e militare si sviluppa senza annunci ufficiali dettagliati, lasciando aperte molte questioni sul possibile impatto economico globale.

C’è una domanda che meriterebbe una risposta definitiva che ancora non c’è. Perché Donald Trump nella notte tra il 27 e il 28 febbraio ha deciso di bombardare l’Iran? Tralasciamo le ragioni politiche. L’avversione della sua base elettorale, quella dei Maga, totalmente contraria a vedere impegnata l’America in guerre lontane dai suoi confini. Ma probabilmente la più grande sottovalutazione del Tycoon ha riguardato le conseguenze economiche della guerra per gli stessi Stati Uniti. Basta guardare le ultime previsioni a un mese dall’inizio delle ostilità. Per Moody's Analytics oggi c’è il 48% di probabilità che il Paese finisca in recessione in 12 mesi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Iran, l'America in trappola rischia la recessione. E la Cina (per ora) resiste Articoli correlati Iran, Bremmer: “Trump è in trappola, niente vittoria possibile. E ora la recessione è inevitabile”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran rischia di avere conseguenze ben oltre il piano militare. La guerra in Iran presenta il conto: l’Italia rischia la recessioneConfindustria lancia l'allarme: se la guerra in Iran continuasse fino a fine anno, l'Italia rischierebbe la recessione. Contenuti e approfondimenti su Guerra Iran Temi più discussi: Iran non era una minaccia, guerra iniziata su pressioni di Israele; La guerra all'Iran è una guerra globale; Guerra in Iran: il fronte Usa; L'Iran pone 6 condizioni per la fine della guerra - La Giornata del 22 marzo. Guerra in Medioriente, Usa e Iran si vedranno in Pakistan. Israele intensificherà raidStati Uniti e Iran si vedranno in Pakistan. Lo dice il ministro degli Esteri tedesco, mentre il presidente Usa Trump proroga la moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche fino al 6 april ... tg24.sky.it La guerra all'Iran è una guerra globaleIl conflitto radicalizza un quadro regionale di crisi intrecciate. I pasdaran sono il vero centro di un potere tenace, Hormuz il luogo decisivo dello ... limesonline.com Rubio frena sulle truppe in Iran: «Guerra finirà in settimane». Il nodo Hormuz e l'accordo Arabia Saudita-Ucraina - La diretta - facebook.com facebook Guerra Iran, Trump sul mancato supporto della NATO: "non dimenticheremo" x.com