Guardate che arroganza ne terremo conto La rabbia della Bosnia dopo l' esultanza degli azzurri

Dopo la partita, alcune immagini mostrano alcuni calciatori italiani mentre festeggiano la qualificazione della Bosnia. La reazione del team bosniaco è stata quella di accusare un atteggiamento di arroganza da parte degli avversari, commentando che ne terranno conto. La scena è stata ripresa dalle telecamere della Rai, che hanno inquadrato i festeggiamenti degli italiani.

Il video è diventato virale nel giro di pochi minuti. E ha scatenato, immediatamente, la rabbia della Bosnia su tutti i social. “Guardate che mancanza di rispetto degli italiani. E che arroganza. Hanno festeggiato la nostra vittoria ai rigori: ne terremo conto a Zenica”. Ma intanto, inquadriamo il contesto. Cosa è successo nel post-partita della sfida con l’Irlanda del Nord? Le telecamere Rai hanno inquadrato Dimarco, Pio Esposito, Vicario, Meret e Tonali che esultano dopo il successo di Dzeko e compagni contro il Galles. Gli azzurri avevano appena ottenuto la qualificazione e stavano studiando l’avversario di martedì. La regia ha ripreso anche una reazione di Tonali dopo un errore della Bosnia nei tempi supplementari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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