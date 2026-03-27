Nel mercato delle squadre di calcio, la Juventus ha manifestato interesse per un calciatore, mentre l'Inter si trova in prima linea per bloccare l'operazione. Parallelamente, in Spagna, l'Atletico Madrid ha avviato trattative per rinforzare la rosa. Questa settimana si susseguono le news sulle mosse di mercato dei principali club europei, con diverse trattative in corso.

Nuova puntata de "Il Blitz", il nostro appuntamento settimanale con le principali news di mercato. Un talento inglese accende il duello di mercato tra Juve e Inter: si tratta di Mason Greenwood, che a Marsiglia ha ritrovato gol e assist, mettendosi alle spalle i problemi giudiziari che lo avevano coinvolto. Ma dalla Spagna si muove anche l'Atletico di Simeone. E sempre a proposito di Marsiglia, un giovane centrocampista del Sassuolo, arrivato dai francesi in estate, potrebbe far gola a diverse big. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Greenwood, la Juve ci prova ma occhio all’Inter. E in Spagna si muove l'Atletico

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